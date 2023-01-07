Олимпийский чемпион Ковалев предпочел бы взять в свою команду Гретцки, а не Овечкина

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев предпочел бы взять в свою команду Уэйна Гретцки, а не форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я бы взял Гретцки, если судить по игре. В свое время он был очень техничным, маневренным и быстрым. Он стартовал с места так, что мог давать фору другим.

Его манера игры, изменение направления, поcтоянное выиcкивание ходов, как у шахматиcта – это было уникально. Овечкин не так иcпользует cвою технику, а больше нацелен на броcок. Зашел в зону, cделал одно движение – броcил.

Я не хочу сказать, что Овечкин – плохой игрок, но у него совсем другой талант. Одним его игра подходит, другим – нет. Сейчас многие дети смотрят на Овечкина, равняются на него. Все тренируют свои броски», – приводит слова Ковалева «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, лидирующего в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, до 85. Легендарный канадский нападающий забросил за карьеру 894 шайбы.

Ранее Гретцки заявил, что хочет быть рядом с Овечкиным, когда россиянин приблизится к его рекорду.