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Экс-форвард сборной России объяснил, почему Дзюба будет востребован в РПЛ

Экс-форвард «Динамо» Булыкин считает, что Дзюбе пора возвращаться в Россию

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

«Он может устроиться как в России, так и за границей. Но думаю, что пора ему возвращаться домой и заканчивать карьеру здесь. Особенно принимая во внимание тяжелую международную ситуацию.

В Российской премьер-лиге многие будут заинтересованы в его услугах. Все-таки Дзюба – бывший футболист сборной. Он сможет помочь любой команде и на поле, и в раздевалке.

Тем более, что габаритные форварды, которые могут играть в простой футбол и приносить результат, всегда ценятся» – цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что Артем Дзюба предложил клубу свои услуги.

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Футбол. Чемпионат России
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