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ФИФА впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром

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РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение впервые назначить женщину из Саудовской Аравии международным арбитром. Об этом сообщает Arabian Daily.

Этот cтатуc получила Ануд Аль-Аcмари. Девушка призналаcь, что cчаcтлива войти в чиcло cудей международной категории, к которой, помимо нее, отноcятcя еще cемь мужчин-арбитров из Cаудовcкой Аравии.

Аль-Асмари также ответила на вопрос о том, готова ли она работать на матче мужских команд. Девушка заявила, что не хочет думать об этом, пока назначение не одобрит Саудовская футбольная ассоциация.

34-летняя Аль-Асмари начала судейскую карьеру в 2018 году. Ранее она судила ряд матчей женской сборной Саудовской Аравии, которую основали в 2019 году.

Напомним, в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) работала женская бригада арбитров во главе со француженкой Стефани Фраппар.

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес, хотя это запрещается законами Саудовской Аравии.

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