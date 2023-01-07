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Тренер «Оренбурга» Личка заявил, что ему плевать на критику в свой адрес из-за работы в России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Чешский главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал политическую ситуацию в России и Украине, отметив, что спорт должен оставаться вне политики.

«Осуждают ли меня знакомые за то, что я продолжаю работать в России? Такого нет. Мои друзья и знакомые понимают, что я здесь ради спорта. Я всегда говорил, что спорт вне политики.

То, что происходит в Украине, это очень печально. Я никогда не думал, что нечто подобное может произойти в XXI веке. Но я работал в России до этого, у меня действующий контракт с «Оренбургом», а на остальное мне плевать», — цитирует специалиста iSport.cz.

Личка дважды выводил «Оренбург» в РПЛ, но по итогам сезона-2020/21 клубу не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем туре команда разгромила «Краснодар» со счетом 5:1.

27 ноября команда Марцела Лички уступила московскому «Динамо» в Кубке России. «Оренбург» занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф турнира.

Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что экс-форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба предложил клубу свои услуги.

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