Источник: экс-чемпион UFС Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Хабиб Нурманомедов окончательно покинет индустрию ММА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «Спросите у Расула».

По данным источника, это касается и тренерской карьеры, и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику также не идет. Сейчас спортсмен находится дома в Дагестане.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и мексиканец Хавьер Мендес были признаны лучшими тренерами 2022 года по версии авторитетного портала MMA Junkie.