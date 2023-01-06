Вратари родом из Аляски впервые сыграли в матче НХЛ друг против друга

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» — «Бостон Брюинз» впервые друг против друга вышли на лед голкиперы, родившиеся в штате Аляска. Ворота хозяев защищал Феникс Копли, местом рождения которого является город Норт-Пол, за «медведей» сыграл Джереми Свеймен из Анкориджа.

«Представлять такой замечательный штат на самой большой сцене – это невероятно. Незабываемый момент», — заметил одержавший в матче победу голкипер «Бостона». Свеймен совершил 27 сейвов, пропустив дважды, его визави отразил 18 бросков, пропустив четыре гола. Еще одну шайбу «Брюинз» провели в пустые ворота.

До Свеймена и Копли в НХЛ Аляску представлял только один голкипер — Тай Конклин. Всего же в сильнейшей лиге мира за всю историю хотя бы один матч провели 15 человек из самого северного американского штата. Наиболее известен Скотт Гомес, набравший 756 очков за 1079 игр. На счету второго бомбардира из Аляски Брэндона Дубински 438 очков в 823 матчах.

Ранее сообщалось, что пресс-служба НХЛ объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.