Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Видич назвал одного из лучших защитников мира и его недостаток

Бывший защитник московского «Спартака», «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Видич высказался об игре своего коллеги по амплуа Вирджила ван Дейка, выступающего за принципиального соперника «МЮ» — «Ливерпуль».

«Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник в мире. Он хорош физически и в воздухе.

Он очень вырос как футболист с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Помогает и то, что он играет в хорошей команде. Недостаток лишь в том, что он играет не за тот клуб!» – цитирует серба The Athletic.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 31-летний Вирджил ван Дейк сыграл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

На минувшем чемпионате мира — 2022 Ван Дейк в составе сборной Нидерландов дошел до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступил будущим победителям турнира — аргентинцам.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино вслед за Криштиану Роналду может перейти в клуб из Саудовской Аравии.