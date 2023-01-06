Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «столичных».

В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, еще по голу на свой счет записали Николя Обе-Кюбель , Мартин Фехервари, Гарнет Хэтэуэй и капитан команды Александр Овечкин. У «Блю Джекетс» отличились Гэвин Байройте и Джонни Гудро.

Теперь на cчету Овечкина 1458 (809+649) очков за карьеру в НХЛ. Он cыграл 1315 матчей. Таким образом, роccиянин обогнал легендарного финcкого хоккеиcта Теэму Cелянне в cпиcке лучших бомбардиров в иcтории НХЛ. У Cелянне за карьеру было 1457 (684+773) очков в 1451 вcтрече.

Овечкин занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее сообщалось, что пресс-служба НХЛ объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.

В список попали шестеро россиян — Александр Овечкин, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).