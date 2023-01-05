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Булыкин оценил шансы конкурентов в борьбе с «Зенитом» за титул РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный в прошлом российский нападающий, а ныне политик Дмитрий Булыкин рассказал о том, насколько велико преимущество действующего чемпиона России и лидера национального чемпионата «Зенита» из Санкт-Петербурга перед конкурентами по РПЛ.

«Мне хочется, чтобы кто-то навязал борьбу «Зениту», как в прошлом году «Динамо». Правда, не хватило ни опыта, ни силенок «Динамо». Хотелось бы, чтобы в этом году было две-три команды, которые смогут составить «Зениту» конкуренцию, и все решилось бы в последних турах. Хотя «Зенит» хорош, и класс его футболистов высокий, — отметил Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru».

— «Зенит» выступает в роли лидера и чемпиона. Поэтому он фаворит во всех матчах. Но, как мы видели на чемпионате мира, с фаворитами можно играть, можно обыгрывать их и при определенном везении их можно легко обыгрывать и играть на равных с чемпионом. Поэтому я надеюсь, что будут конкуренты и еще команды, которые будут побеждать «Зенит» не только в Кубке».

Ранее российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал дураками эстонских футболистов, извинившихся за фото с Карпиным.

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Футбол. Чемпионат России
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