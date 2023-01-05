Чесноков оценил психологическое состояние Медведева перед Australian Open

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался о форме и психологическом состоянии лучшего на данный момент теннисиста страны Даниила Медведева, который продолжает подготовку к первому турниру Большого шлема в сезоне — Australian Open.

«Я не тренер Дани Медведева, я не он сам. Думаю, психологию Медведева может понимать только он сам. Но то, что он будет одним из самых больших претендентов на титул, для меня очевидно, — отметил Чесноков в комментарии для «Газеты.Ru».

— Но я не видел в этом году Алькараса и не знаю, в какой он форме. Могу ориентироваться только по результатам конца прошлого года. Как играл тот же Руне на «Мастерсе» в Париже?! По той игре я бы сказал, что он может претендовать на титул. Но сейчас он проиграл в первом же круге. До Australian Open есть еще время. Я пока не могу комментировать возможности игроков. Посмотрев два матча, могу только сказать, что Медведев в порядке. Думаю, что он может по крайней мере далеко пройти».

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в 2023 году с 16 по 29 января. В прошлом году Медведев дошел на этом турнире до финала.

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