Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков, ярко выступавший как в одиночном, так и в парном разряде, прокомментировал шансы первой ракетки России Даниила Медведева на предстоящем Australian Open.

«Он всегда очень хорошо играет в Австралии. В прошлом году он уже, считайте, выиграл Australian Open, оставался буквально один шаг. При счете 3:3 в третьем сете на подаче Надаля был счет 0:40... Но когда играешь против Надаля... Понимаете, даже если бы он выиграл этот гейм, Надаль бы не сдался, — рассказал Чесноков «Газете.Ru».

— У них был матч на Итоговом в 2019 году, когда счет был 5:1, Даниил вел с двумя брейками, но все равно на тай-брейке в решающем сете победил Надаль. А единственный матч, который Медведев выиграл у Надаля, тоже на Итоговом год спустя... Там Надаль вел по партиям и подавал во втором сете на матч, но Даня отыгрался, взял сет на тай-брейке и в итоге выиграл решающий и вышел в финал! У них всегда сумасшедшие матчи.

Медведев, конечно, будет одним из фаворитов турнира, но есть и Алькарас, и Надаль, который всегда очень хорошо играет этот турнир, и тот же Джокович, так что все возможно».

Australian Open — 2023 пройдет с 16 по 29 января. В прошлом году Медведев дошел до финала, вел 2-0 по сетам, но уступил в пяти партиях Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что первый матч «Аль-Насра» после перехода в клуб Криштиану Роналду перенесен на сутки.