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Чесноков оценил шансы Хачанова в матче против Медведева в Австралии

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Mike Segar/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем на турнире в Аделаиде четвертьфинальном матче между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«Хачанов очень здорово отыграл против Дрэйпера. Я даже не думал, что он его так легко обыграет (6:4, 6:2 — «Газета.Ru»). Но все равно считаю в их матче фаворитом Медведева. Два матча Карен прошел просто на ура, очень здорово. Медведев, конечно, фаворит, но в течение матча случиться может что угодно. Я посмотрел сыгранные поединки. Хачанов находится в очень хорошей форме, играет легко. Как сейчас уверенно играет Медведев, так же уверенно действует и Хачанов. При этом, считаю, преимущество все же будет у Даниила», — рассказал Чесноков в комментарии для «Газеты.Ru».

Медведев и Хачанов сыграют на турнире в Аделаиде 6 января. Победитель в полуфинале встретится с выигравшим в противостоянии серба Новака Джоковича и канадца Дениса Шаповалова.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор может переквалифицироваться в боксера.

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