Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Месси пропустит кубковый матч «ПСЖ» против «Шатору»

close
100%
Reuters

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Шатору».

Аргентинец не попал в заявку парижской команды на кубковую встречу. Он присоединился к «ПСЖ» 4 января, вернувшись из отпуска, который он получил после победы на чемпионате мира в Катаре. Отметим, что Месси в этом году пропустил матчи «ПСЖ» против «Страсбура» (2:1) и «Ланса» (1:3). Матч между «ПСЖ» и «Шатору» пройдет 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее Месси прокомментировал свое возвращение в «ПСЖ» после отпуска.

Первый выход на поле новоиспеченного чемпиона мира ожидается 11 января в матче чемпионата Франции против «Анжера».

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть