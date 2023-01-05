Месси пропустит кубковый матч «ПСЖ» против «Шатору»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Шатору».

Аргентинец не попал в заявку парижской команды на кубковую встречу. Он присоединился к «ПСЖ» 4 января, вернувшись из отпуска, который он получил после победы на чемпионате мира в Катаре. Отметим, что Месси в этом году пропустил матчи «ПСЖ» против «Страсбура» (2:1) и «Ланса» (1:3). Матч между «ПСЖ» и «Шатору» пройдет 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее Месси прокомментировал свое возвращение в «ПСЖ» после отпуска.

Первый выход на поле новоиспеченного чемпиона мира ожидается 11 января в матче чемпионата Франции против «Анжера».

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.