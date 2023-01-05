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В РФС отреагировали на слова Канчельскиса о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018

Член РФС Созин поставил диагноз заявившему о договорняках на ЧМ-2018 Канчельскису

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о скандальном интервью бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который заявил, что сборная России купила все матчи на чемпионате мира — 2018. Его слова передает «Матч ТВ».

«Какой договорной матч с Испанией?! Саудитов я не видел, никто не приезжал. Могу сказать одно: у человека биполярное расстройство. Он дал о себе знать 5 января, когда никаких футбольных новостей нет. Сегодня это будет главная новость», — сказал Созин.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее экс-вратарь Анзор Кавазашвили заподозрил Канчельскиса в работе на британские спецслужбы.

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Футбол. Чемпионат России
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