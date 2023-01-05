Экс-чемпион UFС Макгрегор назвал Федора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях опубликовал короткое видео с участием легендарного российского бойца Федора Емельяненко.

«Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно, это Федор!» — говорится в сообщении.

18 ноября стало известно, что Федор Емельяненко проведет реванш против американца Райана Бейдера 4 февраля на турнире Bellator 290. Сообщалось, что это будет прощальный поединок 46-летнего россиянина. На кону будет стоять пояс Bellator в супертяжелом весе.

Напомним, что бойцы уже встречались между собой в январе 2019 года. Тогда легендарный российский боец потерпел поражение нокаутом на 35-й секунде поединка.

Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор может переквалифицироваться в боксера.