Экс-глава РФС Колосков назвал чушью слова Канчельскиса о договорных матчах России на ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что сборная России участвовала в договорных матчах на чемпионате мира — 2018. Его слова передает Sport24.

«Спросите футболистов, которые бились и сражались за нашу страну. Узнайте у Игоря Акинфеева, так невероятно отбившего мяч ногой. Поинтересуйтесь, как сборная готовилась к турниру. Ну что я буду чушь этого больного человека комментировать? Мне противно отвечать на этот вопрос», — сказал Колосков.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Канчельскиса за слова о купленных матчах России на ЧМ-2018.