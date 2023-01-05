Горецка был главным инициатором акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ-2022 в Катаре

Футболист «Баварии» и сборной Германии Леон Горетцка был инициатором жеста в сборной Германии на чемпионате мира — 2022. Об этом сообщает Bayern&Germany в Twitter.

Сообщается, что Горецка больше всех агитировал за то, чтобы перед матчем с Японией (1:2) немецкие игроки закрыли рты руками в знак протеста против ФИФА. Отмечается, что Горецка из-за этого столкнулся с критикой и в национальной команде, и в «Баварии».

Сборная Германии не сумела преодолеть групповой этап турнира. Команда проиграла Японии, сыграла вничью с Испанией и обыграла Коста-Рику, однако этого не хватило для выхода в плей-офф.

Катар впервые в истории футбола стал принимающей ЧМ страной, которая находится на Ближнем Востоке. Также впервые турнир стартовал не летом, а поздней осенью. Стоит отметить, что это последний чемпионат мира по футболу с 32 командами — участницами финальной стадии. Всего ЧМ прошел на восьми аренах в пяти городах.

Финальный матч прошел 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретились сборные Франции и Аргентины, победа досталась аргентинцам по итогам серии пенальти.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какая сборная стала для него главным разочарованием на чемпионате мира — 2022 в Катаре.