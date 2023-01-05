Ольховский: не было предпосылок, что россияне не сыграют на Australian Open, это раздувает пресса

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал заявление Федерации тенниса Австралии о допуске российских и белорусских теннисистов до участия в Australian Open. Он критически высказался об этом заявлении, подчеркнув, что в нем не было необходимости, поскольку россияне уже прилетели в Австралию и выступают на соревнованиях, предваряющих первый в календарном году турнир Большого шлема. По мнению Ольховского, заявление сделано исключительно для прессы.

«Я не знаю, кто это все раздувает. Об этом объявлено официально — а что, были какие-то предпосылки для того, чтобы россияне не играли на Australian Open? Не надо сравнивать с Уимблдоном, мы сейчас говорим об Австралии. Были объявления, что российские теннисисты не будут принимать участие? Это все раздувает пресса, ничего необычного в этом нет. Все и так знали, что россияне будут выступать.

Зачем вообще об этом объявлять? Для кого? Точно для прессы. Можно было не объявлять: россияне прилетели в Австралию, играют там турниры в преддверии Australian Open — почему же им не играть Большой шлем? Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы у прессы не было вопросов, которые могли бы возникнуть. Скорее, было бы неожиданностью, если бы объявили об обратном — и то, до уже состоявшихся турниров», — сказал Ольховский «Газете.ru».

Заявочный лист на Australian Open был обнародован еще 9 декабря. Ожидается, что в мужской сетке турнира Россию представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Среди женщин за трофей поборются Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Евгения Родина, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Варвара Грачева.

Ранее Андрей Рублев стал единственным россиянином, не вышедшим во второй круг турнира в Аделаиде.