Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ольховский: не было предпосылок, что россияне не сыграют на Australian Open, это раздувает пресса

close
100%
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал заявление Федерации тенниса Австралии о допуске российских и белорусских теннисистов до участия в Australian Open. Он критически высказался об этом заявлении, подчеркнув, что в нем не было необходимости, поскольку россияне уже прилетели в Австралию и выступают на соревнованиях, предваряющих первый в календарном году турнир Большого шлема. По мнению Ольховского, заявление сделано исключительно для прессы.

«Я не знаю, кто это все раздувает. Об этом объявлено официально — а что, были какие-то предпосылки для того, чтобы россияне не играли на Australian Open? Не надо сравнивать с Уимблдоном, мы сейчас говорим об Австралии. Были объявления, что российские теннисисты не будут принимать участие? Это все раздувает пресса, ничего необычного в этом нет. Все и так знали, что россияне будут выступать.

Зачем вообще об этом объявлять? Для кого? Точно для прессы. Можно было не объявлять: россияне прилетели в Австралию, играют там турниры в преддверии Australian Open — почему же им не играть Большой шлем? Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы у прессы не было вопросов, которые могли бы возникнуть. Скорее, было бы неожиданностью, если бы объявили об обратном — и то, до уже состоявшихся турниров», — сказал Ольховский «Газете.ru».

Заявочный лист на Australian Open был обнародован еще 9 декабря. Ожидается, что в мужской сетке турнира Россию представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Среди женщин за трофей поборются Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Евгения Родина, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Варвара Грачева.

Ранее Андрей Рублев стал единственным россиянином, не вышедшим во второй круг турнира в Аделаиде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть