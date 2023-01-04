Суд оставил в силе трехматчевую дисквалификацию Левандовского

Спортивный административный суд Испании (TAD) принял решение не удовлетворять апелляцию «Барселоны» по поводу трехматчевого отстранения польского нападающего Роберта Левандовского в матче чемпионата Испании против «Осасуны». Об этом сообщает As.

Таким образом, форвард должен будет пропустить ближайшие игры сине-гранатовых против «Атлетико», «Хетафе» и «Жироны», если клуб решит не подать новое заявление в суд общей юрисдикции по поводу пересмотра решения.

Отмечается, что дисквалификация Левандовского распространяется исключительно на игры Ла Лиги.

Напомним, что благодаря апелляции поляк смог провести игру против «Эспаньола», которая завершилась вничью.

«Барселона» после 15 туров набрала 38 очков и вместе с мадридским «Реалом» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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