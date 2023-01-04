Агент игрока ЦСКА Карраскаля подтвердил интерес мадридского «Атлетико»

Мартин Родригес, агент полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался об интересе мадридского «Атлетико» и бразильского «Коринтианса» к своему клиенту.

«Да, действительно, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Карраскаль провел 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

На зимний перерыв ЦСКА ушел с пятого места в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 17 прошедших матчей.



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