Комментатор Гимаев заявил, что дети являются дополнительной мотивацией для Овечкина

Бывший хоккеист, комментатор Сергей Гимаев высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Его слова передает «РБ Спорт».

«Видно, что Александр поймал кураж. Гонка с Гретцки его стимулирует, она правильно на него действует. Кроме того, «Вашингтон» борется за попадание в плей-офф. Одно другому не мешает. Кроме того, мы видим, какое вдохновение Александру дают его дети. Сейчас, когда Овечкин забивает, то первым делом бежит к своему сыну. Для него это дополнительная мотивация», — сказал Гимаев.

Сегодня Овечкин оформил дубль в ворота «Баффало». Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Их разделяет 86 шайб.

Ранее Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Баффало».