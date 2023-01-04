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Гол Миранчука спас «Торино» от поражения в матче с «Вероной»

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Global Look Press

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» принимало «Верону». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Турине, завершилась вничью — 1:1.

В концовке первого тайма нападающий «Вероны» Малин Джурич открыл счет на табло. На 64-й минуте российской полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сравнял счет в матче.

Таким образом, «Торино» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 22 очка. «Верона» занимает 20-ю позицию, набрав шесть очков. 9 декабря «Верона» на своем поле примет «Кремонезе». Встреча начнется в 20:30 мск.

В следующем матче «Торино» встретится с «Салернитаной». Встреча состоится 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич высказался о своем одноклубнике Алексее Миранчуке.

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Футбол. Чемпионат Италии
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