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«Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера

Сербский специалист Ивич стал главным тренером «Краснодара»

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IMAGO/Global Look Press

ФК «Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера в своем официальном Telegram-канале. Теперь «быков» будет возглавлять сербский специалист Владимир Ивич.

«Сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на 2 года.

Ассистентами Ивича в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями», — гласит сообщение пресс-службы.

Предыдущим местом работы сербского специалиста был израильский клуб «Маккаби», который он возглавлял с лета 2022 года. Он ранее уже работал в команде. В сезонах 2018/19 и 2019/20 Ивич приводил «Маккаби» к победе во внутреннем чемпионате.

«Краснодар» после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 25 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице. В последнем матче перед паузой «быки» разгромно уступили «Оренбургу» со счетом 1:5. Этот матч стал для них третьим подряд без побед.

Первый матч на посту наставника «Краснодара» Ивич проведет в конце февраля против ЦСКА в Кубке России.

Ранее Александр Бубнов назвал трех лучших российских тренеров в 2022 году.

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