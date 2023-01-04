Тренеру сборной США на ЧМ в Катаре пришлось рассказать, как он пнул свою жену

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер признался в том, что ударил свою будущую жену. В федерацию анонимно была отправлена информация, которая гласила, что сведет наставника с ума. После этого он сделал заявление и сам рассказал об инциденте со своей женой.

«Осенью 1991 года я встретил свою вторую половинку. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, который продолжился на улице. И я пнул ее по ногам. Уроки, извлеченные из того вечера более трех десятилетий назад, стали основой для любящих, преданных и поддерживающих отношений, которые мы почтили, отпраздновав 25-ю годовщину свадьбы в минувшие выходные», — передает слова Берхалтера ESPN.

Сборная США под руководством Берхалтера смогла занять второе место в своей группе на чемпионате мира в Катаре, пропустив вперед себя только Англию.

В матче 1/8 финала американцы уступили сборной Нидерландов со счетом 1:3. Напомним, что победителем турнира стала Аргентина, которая в финале по пенальти переиграла на тот момент действующих чемпионов мира, французов, в серии пенальти.

Напомним, что вчера стало известно о драке главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта со своей женой. После мать главы промоушена назвала его брак посмешищем.