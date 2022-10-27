Глава МОК Томас Бах: время допускать россиян к международным соревнованиям еще не пришло

close
100%
Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время допускать спортсменов из России к международным соревнованиям еще не пришло.

«Мы ясно понимаем, что на данный момент не время давать рекомендации по допуску российских спортсменов, однако наша миссия также состоит в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе.

Также наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты в мирных соревнованиях, даже если их страны находятся в состоянии конфликта.

Соревнуются друг с другом азербайджанцы и армяне, палестинцы и израильтяне, спортсмены из Саудовской Аравии и Йемена, из Франции и Ливии.

Соревнование только стран-единомышленников может быть великим спортивным событием, но это не символ мира», – приводит слова главы МОК Marca.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее Томас Бах заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно раскрыть детали допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть