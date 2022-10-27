Юран заявил, что неоднократно сталкивался с задержкой зарплаты в «Химках»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что сталкивался в клубе с задержкой зарплаты, передают «Известия».

«В «Химках» неоднократно сталкивался с такой проблемой. Касалась она абсолютно всех. Конечно, ситуация неприятная, но со временем долги выплачивались», — сказал Юран.

В матче, прошедшем 23 октября, «Химки» разгромно уступили «Спартаку» со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Напомним, что «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать.

Ранее сообщалось, что в отношении футбольного клуба «Химки» проводится проверка, после которой против руководства подмосковного клуба может быть возбуждено уголовное дело.

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