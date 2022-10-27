Мостовой считает, что в ответном матче сборной России против Киргизии нет смысла

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном ответном товарищеском матче между сборными России и Киргизии, передает «Чемпионат.com».

«Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу. Ясно, что играть можно, но какой интерес?» — сказал Мостовой.

В сентябре россияне обыграли Киргизию со счетом 2:1.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Ранее главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин не исключил, что его подопечные проведут второй матч против национальной команды России.