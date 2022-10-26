Комментатор Орлов призвал не сравнивать нападающего «Спартака» Соболева с Дзюбой

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Аданы Демирспор» Артемом Дзюбой. Слова Орлова передает Sport24.

«О таком говорить рано. Пускай Соболев забьет столько же и выиграет столько титулов, сколько Дзюба. Соболев еще молодой. Не нужно их сравнивать. Нельзя сказать, что Александр на пике своей формы. Однако он очень перспективный. Не знаю, какая у него планка», — сказал Орлов.

Александр Соболев в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сумел отличиться семь раз, а также пять раз ассистировал своим партнерам. Он забивает уже на протяжении пяти матчей подряд в лиге. Стоит отметить, что нападающий дважды в этом сезоне забивал в Кубке России и один раз в составе сборной.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре нападающих Александра Соболева и Федора Чалова в текущем розыгрыше РПЛ.