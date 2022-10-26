Терюшков считает, что в ближайшие пять-десять лет России в международном спорте делать нечего

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РИА Новости

Депутат Государственной думы Роман Терюшков прокомментировал решение об интеграции клубов из Крыма и областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, в систему российских футбольных соревнований.

«По той риторике, которую несут МОК и другие федерации, а ФИФА и УЕФА не исключение, в международном спорте нам ближайшие пять-десять лет точно делать нечего. Они нас сами туда не пустят.

Поэтому не стоит оглядываться на эти международные организации», — приводит слова депутата «РБ Спорт».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

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Футбол. Чемпионат России
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