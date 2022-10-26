Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

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Michael Dwyer/AP

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

В основное время за «Колорадо» голами отметились Логан О'Коннор и Валерий Ничушкин, который забросил шайбу во втором матче кряду. В составе «Рейнджерс» забили Баркли Гудроу и Адам Фокс. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Эвеланш» — 2:1.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями, как и нападающий Виталий Кравцов. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин совершил 42 сейва из 44 бросков соперника.

В составе «Эвеланш» форвард Михаил Мальцев очков не набрал, а вратарь Александр Георгиев отразил 44 удара из 46.

«Колорадо» набрал девять очков и идет на четвертом месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил очередное историческое достижение, установленное российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз».

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