Экс-тренер «Спартака» Рианчо назвал безумием возможное исключение РФС из ФИФА и УЕФА

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о серьезности угрозы исключения Российского футбольного союза (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по требованию главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Зачем исключать Россию из УЕФА и ФИФА? Это безумие! У меня много друзей из Украины и России, которых я сильно люблю и за которых переживаю.

Исключение РФС никак не изменит ситуацию. Надо всем сесть и спокойно поговорить, чтобы этот кошмар закончился», — приводит слова специалиста Sport24.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в социальных сетях поделился мнением о возможной интеграции команд из Крыма в систему российского футбола.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно, мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что футбольные клубы Крыма и Севастополя смогут принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

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