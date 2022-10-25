Источник: Карпин заинтересован в переходе в «Ростов» игрока «Зенита»

В зимнее трансферное окно «Ростов» планирует приобрести полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает источник, игрок недоволен своим положением в команде, в частности, игровым временем, которое ему предоставляется. Также отмечается, что в переходе Сутормина заинтересован лично главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Стоит отметить, что ни одного матча полузащитник не провел полностью.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году из «Оренбурга», оказавшись попутно при этом в казанском «Рубине», но не сыграв за него ни одного матча. Стоимость игрока составила 50 тыс. рублей.

В 2021 году Сутормин был впервые вызван в состав сборной России.

«Зенит» после 14 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на семь очков. На третьей строчке располагается ЦСКА.

Вчера подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счетом 7:0. Голами отметились Иван Сергеев (дубль), Малком (дубль), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Ранее Андрей Канчельскис назвал «Зенит» грандом европейского футбола.