Известный российский тренер по биатлону Владимир Путров скончался на 85-м году жизни

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Известный советский и российский тренер по биатлону Владимир Путров скончался в Екатеринбурге на 85-м году жизни, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Путров является наставником многих прославленных чемпионов, победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира, в числе которых Юрий Кашкаров, Александр Попов, Евгений Редькин и Антон Шипулин.

«СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении федерации.

Ранее стало известно о том, что бывший голкипер сборной СССР и донецкого «Шахтера» Юрий Дегтерев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. Это не те предатели, которые бросили Донбасс за зеленые бумажки, радуются смертям людей и ударам по Крымскому мосту. Это настоящий человек. Гордость Донбасса. Прощай, легенда! Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал Пушилин.

В составе «Шахтера» Дегтерев завоевывал Кубок СССР. Отметим, что всю карьеру вратарь провел в донецкой команде. Кроме того, с 1995 по 1999 год Дегтерев занимал должность главного тренера «Шахтера». Выступая за сборную СССР, голкипер дважды выигрывал чемпионат Европы среди юниорских команд. За главную сборную СССР сыграл в 17 матчах, из которых 10 на ноль, пропустил 10 мячей. В 1977 году был признан лучшим вратарем СССР (приз журнала «Огонек»). Входит в символический «Клуб Льва Яшина» (вратари, сыгравшие «на ноль» более 100 официальных матчей): 147 матчей.

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