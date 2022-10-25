Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил третью шайбу в сезоне

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Alex Brandon/AP

На стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23, в которой местный «Нью Джерси Девилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Счет 5:1 в пользу столичной команды. Завершился второй период.

Одну из шайб забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Этот гол стал третьим для капитана «Кэпиталз» в нынешнем сезоне НХЛ. Также заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири и Ник Дженсен.

Перед началом встречи «Вашингтон» находился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе шесть очков. «Нью-Джерси» располагалось на 14-м месте в той же конференции, набрав также шесть баллов.

Ранее издание The Hockey Writers опубликовало статью, в котором назвало Овечкина самым интересным игроком НХЛ с 2005 года.

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Хоккей. НХЛ
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