В РФС прокомментировали возможную интеграцию клубов из присоединенных территорий в российские лиги

В службе коммуникации Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о том, что команды из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут принять участие в российских футбольных чемпионатах, передает «РБ Спорт».

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», — заявили в РФС.

Накануне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился мнением о возможной интеграции команды из Крыма в систему российского футбола.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.

Напомним, ранее сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.