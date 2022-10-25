Российский теннисист Медведев впервые прокомментировал рождение дочери

Российский теннисист Даниил Медведев впервые высказался о рождении дочери, которую назвал Алисой. Его слова передает Ubitennis.

«Все очень хорошо. Думаю, лично меня это отвлекать не будет, я сохраняю мотивацию и буду делать все, что в моих силах. Я буду стараться выкладываться по максимуму для дочери. Очевидно, что я часто буду вдали от дома, но я буду стараться брать с собой всю семью», — сказал Медведев.

Спортсмен женат на бывшей теннисистке Дарье Чернышковой с 2018 года.

Накануне стало известно, что Даниил Медведев выйдет на корт после травмы в начале ноября.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.

Медведев травмировался 8 октября в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшем в казахстанской Астане, играя против серба Новака Джоковича.

Российский теннисист взял верх в первом сете встречи с Джоковичем со счетом 6:4, а затем уступил сопернику в следующем игровом отрезке — 6:7 (6:8). Потом Медведев отказался от продолжения игры.

Ранее первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар заявил, что теннисист отказался менять спортивное гражданство.