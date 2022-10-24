Ловчев заявил, что на месте тренера «Сочи» «надавал бы игрокам по морде» после матча с «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре «Сочи» после разгромного поражения от петербургского «Зенита» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Сергея Семака разгромили соперника со счетом 7:0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

«Команда все свое уже отыграла с этим составом. Но тут другой вопрос. Тренера должны или бояться, или уважать. Нельзя хорошенькими быть с теми игроками, которые находятся в «Сочи». Это позор просто!

Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке! Вы же себя позорите, но в данной ситуации вы позорите и меня как тренера!» — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Благодаря этой победе зенитовцы набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.