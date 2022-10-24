Российский лыжник Гонтарь опроверг слухи о получении гражданства Украины

Российский лыжник Валерий Гонтарь опроверг слухи о получении гражданства Украины, а также пожаловался, что получает из-за них угрозы.

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что спортсмен получил украинское гражданство, также пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

«Шум непонятно отчего, почему и откуда. Я не имею гражданства Украины. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. Получил достаточно негатива за эти дни и получаю до сих пор. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал.

За это меня отчитывают, оскорбляют, унижают. Вплоть до угроз расправы. Какие-то загадочные люди писали, что посадят меня на кол. Не могу понять, откуда столько негатива.

Все, кто меня хорошо знает, долго смеялись над этим. Насколько просто все — кто-то что-то ляпнул и расходится», – приводит слова лыжника «Спорт-Экспресс».

Россиянин является двукратным победителем зимней универсиады 2017 года. В составе национальной команды России лыжник участвовал только в универсиадах. На этапы Кубка мира он отобраться не смог.

В последний раз спортсмен выступал на российских стартах в сезоне-2019/20.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.