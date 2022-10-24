Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады в Лондоне из-за допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) принял решение аннулировать результаты российской легкоатлетки Натальи Антюх, которые она показала в период с июля 2012 года по июнь 2013 года, в связи с нарушением антидопинговых правил.

Спортсменка в этот период выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпийских играх 2012-го года в Лондоне.

«Антюх дисквалифицирована за использование запрещенного вещества после обвинений AIU, основанных на данных базы LIMS. Ее результаты в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулируются», — говорится в заявлении организации в социальных сетях.

Напомним, весной 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты в период с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года также были аннулированы.

41-летняя легкоатлетка также выиграла серебряную награду в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Ранее сообщалось, что 14-летнего российского теннисиста дисквалифицировали на девять месяцев из-за мельдония.