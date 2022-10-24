Аршавин высказался об игре Дзюбы в Турции

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в текущем сезоне.

34-летний игрок в августе пополнил состав турецкого клуба и за это время провел пять матчей, проведя на поле в сумме 220 минут.

«Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить», — приводит слова Аршавина Sport24.

23 октября тренерский штаб «Аданы Демирспор» не включил россиянина в заявку на матч 11-го тура Суперлиги с «Коньяспором» (1:1), что произошло впервые в сезоне.

«Аданы Демирспор» после 11 туров набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет один балл.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Артема Дзюбы нет конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.