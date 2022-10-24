Экс-тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о значительном сокращении зарплаты в зарубежном клубе

Бывший главный тренер «Краснодара», а ныне наставник «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал о падении доходов после перехода в азербайджанский клуб.

«В «Краснодаре» я получал в рублях, сейчас – в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше. Вообще денежная тема от меня далека. Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет. Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт – и все», — приводит слова Мусаева Sports.

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2020 год. Он приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России в сезоне 2019/20. 30 октября 2021 года вернулся к тренерской работе, подписав двухлетний контракт с «Сабахом».

После него в «Краснодаре» работали Виктор Гончаренко, Даниэль Фарке и Александр Сторожук.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) краснодарцы набрали 24 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Хвиче Кварацхелии новый контракт с двукратным увеличением зарплаты.