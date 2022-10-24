Бывший претендент на титул чемпиона UFC Ортега попросил Хабиба стать его тренером

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории Брайан Ортега в своих социальных сетях обратился к Хабибу Нурмагомедову с просьбой тренироваться у него.

«Хабиб, тренируй меня, пожалуйста», — написал Ортега.

В 2018 году Ортега на турнире UFC 231 сражался за титул чемпиона в полулегком весе с Максом Холлоуэем. Бразилец проиграл техническим нокаутом, в четвертом раунде врач остановил поединок.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву после завоевания им чемпионского пояса UFC. Он был одним из его наставников в этом поединке.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть