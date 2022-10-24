Бывший претендент на титул чемпиона UFC Ортега попросил Хабиба стать его тренером

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории Брайан Ортега в своих социальных сетях обратился к Хабибу Нурмагомедову с просьбой тренироваться у него.

«Хабиб, тренируй меня, пожалуйста», — написал Ортега.

В 2018 году Ортега на турнире UFC 231 сражался за титул чемпиона в полулегком весе с Максом Холлоуэем. Бразилец проиграл техническим нокаутом, в четвертом раунде врач остановил поединок.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву после завоевания им чемпионского пояса UFC. Он был одним из его наставников в этом поединке.