Экс-футболист «Барселоны» может стать игроком клуба из Медиалиги

Экс-форвард «Барселоны» может пополнить состав «Козлов» в Медиалиге

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Mike Stobe/Getty Images for New York Red Bulls

Вячеслав Глеб, брат бывшего нападающего «Барселоны» и «Арсенала» Александра Глеба, рассказал о переговорах экс-футболиста с одним из клубов Медиалиги. Он ответил на вопрос, за кого известный форвард планирует играть.

«Ну как за кого? С детства за «Козлов». Приедет ли к началу плей-офф? Легко! Обсуждаем», — приводит слова Вячеслава Глеба Telegram-канал «Крысева/ Медиафутбич».

В сезоне-2008/09 Глеб стал чемпионом Испании в составе «Барселоны». Последним клубом футболиста стала белорусская «Ислочь». В составе сборной Белоруссии Глеб провел 80 матчей, забив шесть мячей.

Шесть раз Глеб признавался лучшим футболистом своей страны. В сезоне 2004/05 нападающий стал лучшим ассистентом бундеслиги, выступая за «Штутгарт».

В 2012 и в 2017 году белорусский форвард выступал в России за «Крылья Советов».

Напомним, что в этом сезоне Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде».

Ранее сообщалось, что нападающий «Химок» Денис Давыдов перешел в команду Медиалиги Reality.

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