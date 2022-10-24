Юран заявил, что не накладывал проклятие на «Химки» после увольнения

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что не накладывал проклятие на свой бывший клуб, который не одержал ни одной победы после его ухода.

«Я похож на человека, который мог бы наложить проклятье? Я прошел с этими ребятами многое, играл в финале Кубка России. Переживаю за них до сих пор и радуюсь, когда у них что-то получается», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать.

Священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играют «Химки». Безвыигрышная серия команды в чемпионате и Кубке России составляет 14 матчей. Последний раз клуб побеждал в начале августа.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 23 октября, «Химки» потерпели разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:5.

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

После 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять очков.

В 15-м туре «Спартак» 30 октября на своем поле встретится с «Торпедо». «Химки» 29 октября сыграют с «Динамо» в Москве.