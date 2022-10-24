«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Флориде», несмотря на 28 сейвов Варламова

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов совершил 28 сейвов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

Несмотря на это, его команда потерпела поражение в игре, прошедшей в Санрайзе, со счетом 2:3.

В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Райан Ломберг.

В «Айлендерс» дубль оформил Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов не совершил результативных действий.

Для «Флориды» это вторая победа в трех последних матчах, а клуб из Нью-Йорка потерпел третье поражение подряд.

Ранее стало известно, что нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов в нынешнем сезоне являются худшими среди всех российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги по показателю полезности.

На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина и форварда «Миннесота Уайлд» Капризова по -6. Овечкин занимает 13-е место в общем списке по дополнительным показателям, Капризов — 20-е.

Овечкин является худшим игроком «Вашингтона» по показателю полезности. Хуже Капризова в «Миннесоте» пока выступают форвард Матс Цуккарелло и защитник Кален Эддисон.

В новом сезоне НХЛ Капризов сыграл пять матчей и набрал 8 (4+4) результативных баллов. На счету Овечкина шесть встреч и 5 (2+3) очков.