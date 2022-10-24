«Пари НН» обратится в РФС с жалобой на судейство матча с «Краснодаром»

«Пари Нижний Новгород» обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные моменты в судействе матча 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», сообщает «Матч ТВ».

«Пари НН» потерпел в этой игре поражение со счетом 0:2. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

Нижегородцы также попросят контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменить красную карточку капитана команды Никиты Каккоева. Футболист был удален на 90+2‑й минуте за агрессивное поведение: умышленный удар ногой сзади в голень игрока соперника без борьбы за мяч.

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Нижний Новгород» рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера команды.

Нынешний наставник «Пари НН» Михаил Галактионов принял решение об уходе из клуба. Среди шести претендентов на его замену Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

Радимов в начале октября покинул «Зенит-2», который возглавлял с осени 2018 года. Юран в августе был уволен из подмосковных «Химок», а Василенко отправлен в отставку с поста главного тренера воронежского «Факела» после восьмого тура РПЛ.

Галактионов стал главным тренером «Пари НН» минувшим летом. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года.