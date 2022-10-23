Комментатор Губерниев предложил «Химкам» платные услуги оратора

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя поражение «Химок» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», призвал руководство подмосковного клуба пригласить его в команду для того, чтобы он сказал мотивационную речь. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Для начала нужно пригласить меня, чтобы я толкнул мотивационную речь перед командой. Но я же не могу просто так приехать, сначала нужно позвонить директору, заплатить солидный гонорар и потом я им помогу. А то тратят деньги на ерунду — то купят кого‑то не того, то еще что‑то, — сказал Губерниев.

В матче «Спартак» — «Химки» забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковной команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть