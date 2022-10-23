The Athletic раскритиковал форварда «Миннесоты» Капризова за игру в матче с «Бостоном»

close
100%
Reuters

Журналист The Athletic Майкл Руссо раскритиковал российского форварда Кирилла Капризова и других хоккеистов «Миннесоты Уайлд» после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«В тот вечер были ошибки, которые нужно просто переварить, потому что тройка Капризов — Хартман — Матс Цуккарелло и особенно тройка Тайсон Джост — Эрикссон Эк — Фолиньо были слишком плохи. Капризов попросту был выключен из игры весь матч, а Джост и Эрикссон Эк заработали по «-3», — заявил Руссо.

«Миннесота» потерпела поражение со счетом 3:4. После пяти матчей «Уайлд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав три очка.

В текущем розыгрыше НХЛ Капризов принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и отдать четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал о психологической усталости Капризова.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть