Норвежский легионер «Динамо» признался, что скучает по Карпину

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Global Look Press

Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своем отношении к тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Очень хорошие впечатления от «Динамо». Я очень счастлив. Есть ли разница по отношении к «Ростову»? Да, большая — в хорошем смысле», — приводит слова Норманна «Матч ТВ».

Также он признался, что скучает по наставнику ростовчан Валерию Карпину.

«Конечно скучаю, Карпин — топ!»

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2020 году он переподписал контракт с клубом. Теперь срок соглашения продлен до 2024 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Норвич Сити» 23 матча и забил один гол. Также у англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

После перехода в «Динамо» стало известно, что Норманн не будет вызываться в сборную Норвегии из-за своего возвращения в Россию. Он уже успел дебютировать за «Динамо» в чемпионате России. Последние матчи полузащитник пропускает из-за травмы.

Ранее Хорен Байрамян призвал назначить Валерия Карпина тренером сборной Армении.

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