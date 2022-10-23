Аршавин объяснил, почему перешедший из «Спартака» Бакаев не играет в «Зените»

Аршавин считает Бакаева слабее Малкома и Клаудиньо

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о карьере Зелимхана Бакаева.

«Насколько я знаю, он хотел остаться в «Спартаке», но у него не получилось. Перешел в самый сильный клуб России, и для него это все равно хорошо. Слишком мало прошло времени, чтобы делать какие-то выводы. Почему не играет? Потому что там играет Малком. А с другой стороны играет Клаудиньо. Эти игроки объективно сильнее, чем Бака. Просто Баке нужно лучше себя проявлять, когда он выходит на поле», — передает слова Аршавина kp.ru.

Контракт «Спартака» с Зелимханом Бакаевым истек по окончании прошлого сезона. Стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества, и игрок перешел в «Зенит». По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет €5 млн.

Бакаев является воспитанником красно-белых. На его счету около 80 матчей в футболке «Спартака», в 2019 году он дебютировал за сборную России.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник принял участие в 11 матчах своей команды, забив один гол (с пенальти).

Ранее Властимил Петржела похвалил хавбека Бакаева за уход из «Спартака».

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